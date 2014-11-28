港报社评：防止占旺“翻发”，警须高度戒备--文汇报11月28日

行政长官梁振英昨日指出，警方在旺角的清障行动有效，现时旺角情况已逐步回复正常，但仍然存在「翻发」的可能性。必须看到的是，尽管旺角占领区已被清除，但一些激进分子正在组织反扑，占领「翻发」的风险不容低估，警方须全面戒备，坚决驱散和拘留再占者，绝不能让占领行动卷土重来。法庭限令梁国雄等占领行动搞手禁足旺角，正正反映防范再占的必要性。守法市民此时应避免前往激进分子搞事的旺角，以行动支持警方早日恢复法治，重整社会秩序。

自警方在旺角展开清障以来，激进势力未曾停止过非法集结和与警方对峙。旺角仍然是高危之地，要保住清障行动的成果，还需警方付出更多努力。警方必须乘着成必M障的气势，坚决制止任何再占领的行动。对于胆敢以身试法的激进分子，须立即拘捕，绳之以法，让挑战法治的人付出代价。必须将可能发生的再占领遏止在萌芽状态，不让其有泛滥成灾的机会。

法庭已再三认定占领行动是非法行为。尊重法庭命令是本港作为法治社会的应有之义。任何人都必须遵从法庭的命令，停止继续占领。守法市民宜避免到激进分子搞事的地区围观，以免影响警方执法。同时，应以各种方式向激进分子展示反占领的强大民意，支持警方维护法治，早日恢复正常社会秩序。

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