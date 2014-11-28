港报社评：警方清场挑战大，须彰执法公正--经济日报11月28日

民调显示港府民望反弹，此应因港府近日处理占领犯错较少。惟连日清场行动冲突频生，民情再转风险不低。占领者不应冲击警方，尽快退场；警方执法亦须克制，确守专业形象。

占领行动一度令港府民望大跌，惟本周先后有不同民调显示，港府、特首的民望已从低位显着回升，重返占领行动前的水平。然而，上述民调都在旺角清场行动前进行，连日警方行动期间街头冲突频生，有如流水的民意会否再逆转，实不无变数。

惟亦有部分市民与占领者，质疑部分警员在清场行动中执法适当，如周二晚拘捕正在采访的电视台工作人员，前晚才将他无条件释放，而互联网上更流传一些质疑警方使用过分武力的照片与片段，惹不少市民尤其年轻人愤慨。

当然，不排除有一些支持占领的人士与组织，图藉这些照片与片段，抨击警方执法不公，藉此激起民愤，促更多市民重返街头。

旺角的警民对峙情况何时能平息，仍难乐观，未来几天警方仍面临重重考验，必须让市民看得见执法公正，采取行动时要紧遵最低度武力的原则。

一方面，警方须对一些质疑警员执法尺度的照片与片段，作出及时处理，并尽快向公众澄清，以免加深市民对警方的负面印象。

另一方面，未来若清理铜锣湾等占领区，前綫警员面对冲突场面时务须保持克制冷静，向公众彰示警队是一支专业的纪律部队。如此才能力保警队的专业形象与声誉，避免警民关系尤其与年轻一代撕裂加剧。香港正处艰难时刻，公众对警队期望亦更高，执法须克制专业、谨守政治中立，避免令仍紧绷的警民、官民关系再受挫伤。

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