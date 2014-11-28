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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 10:19 BJT

****《港报快速浏览》--11月28日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                           
 《香港报摘》--经济日报                                                       
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                               
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：防止占旺“翻发”，警须高度戒备--文汇报                             
 港报社评：泛民不合作瘫痪政府伤害社会民情或反弹--明报                         
 港报社评：警方清场挑战大，须彰执法公正--经济日报                             
 港报社评：首要修复秩序，再建各方对话平台--星岛日报                           
 港报社评：谴责一切暴力，严拒双重标准--信报                                   
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：欧股黑马姿态初露--信报                                         
 港报财经评论：牛气强烈，上证攻2,900--经济日报                                
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                       
 台湾报摘                                                                       
    
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