新债招标：进出口行六个月债收益率3.6345%，三年3.8147%--业内人士

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海11月28日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行下午招标的六个月期贴现金融债，中标收益率为3.6345%；同时招标的三年期固息债加权中标利率为3.8147%，边际中标利率为3.85%。
业内人士并透露，上述两期债投标倍数依次为3.33倍和4.29倍。
中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，六个月和三年期最新收益率为3.6000%和3.8218%。
上述两期债分别为该行今年第77和78期债券，具体发行条款如下：
77期 78期
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招标规模上限 60亿元 50亿元
期限/计息方式 六个月贴现 三年固息
中标方式 单一价格中标 多重利率中标
起息日 12月2日 12月2日
缴款日 12月2日 12月2日
分销期 11/28-12/2 11/28-12/2
上市日 12月4日 12月8日
基本承销额 无 无
发行手续费 无 0.05%
---------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。