新债招标：进出口行六个月债收益率3.6345%，三年3.8147%--业内人士

路透上海11月28日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行下午招标的六个月期贴现金融债，中标收益率为3.6345%；同时招标的三年期固息债加权中标利率为3.8147%，边际中标利率为3.85%。

业内人士并透露，上述两期债投标倍数依次为3.33倍和4.29倍。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，六个月和三年期最新收益率为3.6000%和3.8218%。

上述两期债分别为该行今年第77和78期债券，具体发行条款如下：

77期 78期

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招标规模上限 60亿元 50亿元

期限/计息方式 六个月贴现 三年固息

中标方式 单一价格中标 多重利率中标

起息日 12月2日 12月2日

缴款日 12月2日 12月2日

分销期 11/28-12/2 11/28-12/2

上市日 12月4日 12月8日

基本承销额 无 无

发行手续费 无 0.05%