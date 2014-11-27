《中国企业债发行日程表》--11月27日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *邳州市恒润 12 7 12/4簿记建档 -- AA 12/5-12/9 国泰君安证券 城市投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= *大连融达投资 45 7 12/4簿记建档 -- AA+ 12/5-12/9 德邦证券

(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 中山交通发展 8 7 11/25簿记建档 5.25% AA 11/26-11/28 银河证券 集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 西湖电子集团 5 5 11/25簿记建档 5.96% AA- 11/26-12/1 财通证券

(杭州实业投资集团提供担保) ========================================================================================= 广西来宾工业 10 7 11/25簿记建档 5.97% AA 11/26-12/2 湘财证券 投资公司 (第3-7年末每年还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 福清国资营运 10 8 11/25簿记建档 5.94% AA 11/26-12/2 华福证券 投资公司 (第3-7年末每年还15%本金，第8年末偿还25%本金) 兴业证券 ========================================================================================= 浏阳经开区 13 7 11/26簿记建档 *5.70% AA 11/27-12/2 财富证券 开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国信证券 ========================================================================================= 河源市润业 9 7 12/2簿记建档 -- AA 12/3-12/5 广州证券 投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 长兴城市建设 13 7 12/2簿记建档 -- AA 12/3-12/5 中投证券

(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 宁波镇海投资 9 7 12/3簿记建档 上限7.80% AA 12/4-12/5 中投证券

(第3-7年末每年还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 松原城市 11 7 12/3簿记建档 上限8.30% AA 12/4-12/8 国开证券 开发建设 (第3-7年末每年还20%本金/以土地使用权担保) 中信建投证券 ========================================================================================= 海南省发展 12 7 12/3簿记建档 上限7.92% AA+ 12/4-12/8 中信建投证券 控股 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 甘肃公路航空 25 7 11/28簿记建档 上限6.50% AA+ 12/1-12/9 华龙证券 旅游投资集团 德邦证券 ========================================================================================= 广东路桥 20 15 推迟发行 -- AA+ -- 广州证券 建设发展 (广东交通集团提供担保) 国泰君安证券 =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================

以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商