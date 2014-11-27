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货币新闻 | 2014年 11月 27日 星期四 16:29 BJT

欧洲汇市：欧元兑美元跌至日低，此前公布西班牙通胀数据

路透伦敦11月27日 - 欧元兑美元周四跌至日低，此前西班牙数据显示消费者物价11月跌幅超过预期，令人担忧该国陷入通缩。

西班牙11月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.4%，HICP较上年同期跌0.5%。预估为同比下滑0.3%，较上月下降0.2%。

数据发布后，欧元兑美元 跌至1.2491，此前约为1.25135，日内下滑0.1%。

市场预计欧洲央行将出台大规模货币宽松政策，以抵御通缩威胁，因此令欧元承压。(完) (编译 朱晓军；审校 艾茂林)
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