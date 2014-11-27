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货币新闻 | 2014年 11月 27日 星期四 16:45 BJT

表格：瑞士第三季工业订单较上年同期增长0.7%，第二季下修至增长4.9%

路透苏黎世11月27日 - 瑞士联邦统计局周四公布，瑞士第三季工业订单较上年同期增长0.7%，第二季工业订单同比增幅从5.1%下修至4.9%。

工业产量较上年同期减少0.4%，现有订单同比增加1.9%。

主要数据

(较上年同期变动率，扣除建筑)

2014第三季 2014第二季

工业产量 -0.4 3.1

较上年同期

新订单

较上年同期 0.7 4.9

数据细节请点击：(here) (完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
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