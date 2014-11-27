路透11月27日 - 以下为IRONFX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元昨日继续上涨，再次回到1.2500美元上方，但涨势在1.2530停下脚步。我们的动能研究显示反弹或许还未结束。相对强弱指标(RSI)在50寻获支撑后小涨。MACD也进入零值上方。

不过日线图整体路径仍是下跌，我预计近期反弹以及反弹的延续走势将提供重新抛售的机会。我倾向于看到有效跌破1.2360之后，才会更为确信较长期的跌势。这样的突破可能会为跌向1.2250区域打开空间，后者是2012年8月低点区域。

美元/日圆：周三美元开始修正性下跌，在欧洲早盘交易时段，向117.00的支撑位迈进。我预计该货币对会挑战这一障碍，若抛压足以带动美元跌破该水准，则修正走势可能向下一支撑位115.45靠拢。

我们短期动能研究维持偏空看法，RSI仍在50之下，且在走低。转向日线图，我仍认为是较长期涨势，但是日线动能指标加剧进一步回档的理由。14日RSI掉头向下，且准备走出超买区域，而日线MACD已经筑顶。

英镑/美元：英镑周三走坚，突破1.5730美元--短期波动区间的上线，本月13日以来该货币对一直在该区间交易。基于动能指标，我仍认为涨势会持续。

日线图上，14日RSI从30反弹，且上行更高，而日线MACD虽然仍在负值，但双线形成黄金交叉，且掉头向上。突破1.5800的话，可能会延续涨势浪，很有可能涨向下一道阻力区间1.5950.不过整体趋势而言，汇价走势是高点和低点均降低，所以我认为整体仍是英镑/美元偏空。我将从1.5600区域启动的反弹以及任何反弹延续走势当前视作修正走势。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2486 1.2505 -0.15 -9.16 1.3745

美元/日圆 117.40 117.72 -0.27 +11.49 105.30

欧元/日圆 146.55 147.19 -0.43 +1.33 144.63

美元/瑞郎 0.9625 0.9611 +0.15 +7.81 0.8928

英镑/美元 1.5788 1.5790 -0.01 -4.64 1.6556

美元/加元 1.1251 1.1242 +0.08 +5.94 1.0620

澳元/美元 0.8583 0.8546 +0.43 -3.70 0.8913

新西兰元/美元 0.7888 0.7870 +0.23 -3.88 0.8206

欧元/瑞郎 1.2018 1.2017 +0.01 -2.06 1.2271

欧元/英镑 0.7906 0.7916 -0.13 -4.71 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2575 9.2496 +0.09 +4.64 8.8474

美元/挪威克朗 6.8565 6.8267 +0.44 +13.03 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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