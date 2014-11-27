欧洲汇市：英镑兑欧元上涨，市场关注欧洲央行总裁德拉吉的讲话

美股业绩：宝洁季度获利下滑，受强势美元和消费者支出放缓影响

路透4月26日 - 宝洁(宝硷,P&G)公布第三季获利下降8.3%，受美元强势的不利影响，经济增速放缓也削弱了几个国家的消费者支出。宝洁是汰渍洗衣粉和吉列剃须刀的生产商。