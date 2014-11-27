欧洲汇市：英镑兑欧元上涨，市场关注欧洲央行总裁德拉吉的讲话

日本已公布经济指标--2017/4/27
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
“英国公布国内生产总值(GDP)数据后，我们对昨日的走势也困惑不解，各分项指数都很差，”一大型国际银行驻伦敦的现汇交易员称。
“我想最好的解释就是，人们买入英镑是跟随美元兑欧元的颓势，看起来像是感恩节前的一些平仓动作。”
“今日会围绕欧元区事件来交易。”
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称，管委会一致承诺在必要时出台更多非传统措施。应明确仅靠货币政策不能解决所有难题。
早盘交易中，英镑兑欧元上涨0.15%至0.7907欧元，逼近两周高位。英镑兑美元 持稳在1.5790美元。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫/田建华; 审校 于春红)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透台北4月27日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期9,754.7亿台币。
路透4月26日 - 宝洁(宝硷,P&G)公布第三季获利下降8.3%，受美元强势的不利影响，经济增速放缓也削弱了几个国家的消费者支出。宝洁是汰渍洗衣粉和吉列剃须刀的生产商。