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市场报道 | 2014年 11月 27日 星期四 17:08 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元上涨，市场关注欧洲央行总裁德拉吉的讲话

“英国公布国内生产总值(GDP)数据后，我们对昨日的走势也困惑不解，各分项指数都很差，”一大型国际银行驻伦敦的现汇交易员称。

“我想最好的解释就是，人们买入英镑是跟随美元兑欧元的颓势，看起来像是感恩节前的一些平仓动作。”

“今日会围绕欧元区事件来交易。”

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称，管委会一致承诺在必要时出台更多非传统措施。应明确仅靠货币政策不能解决所有难题。

早盘交易中，英镑兑欧元上涨0.15%至0.7907欧元，逼近两周高位。英镑兑美元 持稳在1.5790美元。(完)

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