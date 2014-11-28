路透调查：中国11月官方制造业PMI料降至50.6，整体需求未明显改善

* 公布项: 中国11月官方制造业PMI

* 公布时间: 12月1日(周一)约9:00

* 路透预估中值：50.6

* 预估区间:50.1-50.9

* 历史数据: 10月--50.8；9月--51.1；8月--51.1

路透北京11月28日 - 路透综合12家分析机构预估中值显示，中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)料降至50.6，总需求未见明显好转，经济增长低位再度放缓。

分析人士认为，高频数据改善以及汇丰PMI初值回升，说明真实情况改善，制造业环比好转的可能性较大。

“虽然说11月上旬时因为APEC开会生产下降，供给减少，生产资料和主要工业品价格有所企稳，但到中旬又继续加速下跌，说明还未看到需求端明显的改善。”兴业银行资金营运中心宏观分析师肖丽说。

她并称，高频数据显示，受到APEC的影响，11月上旬粗钢、钢材产量同比大幅下跌近一成，因此产出分项可能会有明显的下降。“双11”网购节可能会提振消费，但整体总需求改善不明显。

从投资来看，肖丽表示，受社会融资总量少增拖累，单月投资增速可能再次下滑，累计同比也将继续减速。兴业银行预计11月官方PMI为50.6。

广发银行分析师李海涛亦表示，整体经济依然不景气，还是一个偏弱的格局；降息对实体经济的影响暂时还看不到，现在应该还是属于触底的阶段。

“再考虑到一般年底资金投入可能也不是很多，所以会继续下调（PMI），但仍然在50 以上。”李海涛称。他预计11月官方PMI为50.6。

受产出指数再度跌破荣枯线并创七个月低点拖累，汇丰11月中国制造业PMI初值下滑至半年来最低水平50。上月终值为50.4。11月汇丰PMI终值定于12月1日（周一）发布。

中国制造业PMI走势图 link.reuters.com/bav33w

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

__________________2014年_______________________ ____2013年____

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 PMI(%) 50.8 51.1 51.1 51.7 51 50.8 50.4 50.3 50.2 50.5 51.0 51.4 51.4

此前统计局数据显示，中国10月工业、投资和消费同比增速齐齐下滑，其中工业增速再次回落至8%以下，投资增速受房地产市场疲弱影响更是录得近13年最低，反映经济下行压力仍大，经济调整态势不改，料四季度将进一步放缓。

中国经济下行压力加大的形势下央行终于决定降息。虽然央行表示稳健货币政策取向不变，但市场认为降息仍具强烈信号作用，缓解融资成本高已进入攻坚战阶段，新的降息周期料由此开启。

中国央行副行长胡晓炼周四表示，稳健的货币政策取向没有改变，不能将降息理解为货币政策放松，目前没有转变货币政策取向的需求。中国经济增速7.4%是合理经济区间，对于经济持续健康成长充满信心。

国泰君安在明年经济展望报告中分析称，预计2015年GDP增速降至7%左右，接近但还未到达“新常态”；货币政策由定向宽松转向全面降准降息，财政政策将变得更加积极。

“预计如果房市能够软着陆，改革能够推动，中国经济有望成功实现增速换挡，从而步入可持续增长的‘新常态。”国泰君安并认为，新常态下中国经济新增长平台在5%左右。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

以下为各机构给出的11月中国官方制造业PMI预估详情:

机构 预估值 --------- --------- 招商银行 50.6 民族证券 50.9 澳新银行 50.6 中国银行 50.5 巴克莱 50.6 广发银行 50.6 华宝信托 50.5 申银万国 50.3 上海证券 50.1 兴业银行 50.6 瑞士信贷 50.4 Action Economics 50.3 --------- --------- 11月预估中值 50.6 上月 50.8 （完） (发稿 侯向明；审校 黄凯)