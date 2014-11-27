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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 18:12 BJT

中国金融：存款保险制度预计很快推出，央行已开始布署实施工作--消息

路透北京/香港11月27日 - 酝酿多年的存款保险制度终于要揭露真容。三位消息人士周四表示，中国央行已于近日在系统内部召开相关会议，布署有关存款保险制度的实施工作。

他们称，按这个进展，估计此次存款保险制度的具体内容应该很快正式对外发布。

一位消息人士称，“现在各级分行都在学习，总行要求部署存款保险制度实施的工作。”

路透已就上述讯息联系中国央行，但暂未获得回复。

胡晓炼周四在财经年会上表示，中国会继续推进利率汇率市场化改革，并加快实现人民币资本项目可兑换，建立存款保险制度，防范区域性和系统性风险。

中国人民银行研究局首席经济学家马骏近日亦表示，目前存款保险制度出台的各项准备工作基本就绪。存款保险制度将对银行实行全覆盖，并且银行推出存款保险制度不分先后。

中国人民银行金融稳定局局长宣昌此前表示，存款保险制度是发展民营银行的重要前提和条件，推出存款保险制度已刻不容缓，而建立存款保险制度对于完善中国金融安全也有重要意义。 （完） (发稿 路透中文新闻部)
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