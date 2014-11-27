中国金融：存款保险制度预计很快推出，央行已开始布署实施工作--消息

中国金融：维护金融安全要从根本上破除风险滋生和积聚的体制根源--人民日报
路透北京4月27日 - 人民日报周四刊登时评文章称，维护金融安全，既要善守也要能攻，防范金融风险，应坚持底线思维，还应坚持全面深化改革，从根本上破除风险滋生和积聚的体制根源。
路透北京/香港11月27日 - 酝酿多年的存款保险制度终于要揭露真容。三位消息人士周四表示，中国央行已于近日在系统内部召开相关会议，布署有关存款保险制度的实施工作。
他们称，按这个进展，估计此次存款保险制度的具体内容应该很快正式对外发布。
一位消息人士称，“现在各级分行都在学习，总行要求部署存款保险制度实施的工作。”
路透已就上述讯息联系中国央行，但暂未获得回复。
胡晓炼周四在财经年会上表示，中国会继续推进利率汇率市场化改革，并加快实现人民币资本项目可兑换，建立存款保险制度，防范区域性和系统性风险。
中国人民银行研究局首席经济学家马骏近日亦表示，目前存款保险制度出台的各项准备工作基本就绪。存款保险制度将对银行实行全覆盖，并且银行推出存款保险制度不分先后。
中国人民银行金融稳定局局长宣昌此前表示，存款保险制度是发展民营银行的重要前提和条件，推出存款保险制度已刻不容缓，而建立存款保险制度对于完善中国金融安全也有重要意义。 （完） (发稿 路透中文新闻部)
路透北京4月27日 - 人民日报周四刊登时评文章称，维护金融安全，既要善守也要能攻，防范金融风险，应坚持底线思维，还应坚持全面深化改革，从根本上破除风险滋生和积聚的体制根源。
--财政部将推动税改，光是股利所得课税就有11项方案，由于牵动资本市场发展，金管会主委李瑞仓表示，主张股利所得要采分级分离课税制，最高税率内外资一致；但小额投资人也可适用较低税率，不必齐一税率。
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。