中国金融：存款保险制度预计很快推出，央行已开始布署实施工作--消息

路透北京/香港11月27日 - 酝酿多年的存款保险制度终于要揭露真容。三位消息人士周四表示，中国央行已于近日在系统内部召开相关会议，布署有关存款保险制度的实施工作。

胡晓炼周四在财经年会上表示，中国会继续推进利率汇率市场化改革，并加快实现人民币资本项目可兑换，建立存款保险制度，防范区域性和系统性风险。

中国人民银行金融稳定局局长宣昌此前表示，存款保险制度是发展民营银行的重要前提和条件，推出存款保险制度已刻不容缓，而建立存款保险制度对于完善中国金融安全也有重要意义。 （完） (发稿 路透中文新闻部)