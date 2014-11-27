国际油市：委内瑞拉将提议OPEC减产，称油市每日供应过剩200万桶

日本已公布经济指标--2017/4/27
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透维也纳11月27日 - 周四，石油输出国组织(OPEC)在维也纳召开会议前，各国代表发表言论：
* 委内瑞拉称油市供应过剩200万桶/日
* 委内瑞拉称将提议OPEC减产
* 伊拉克石油部长称我们拥护OPEC的团结一致
* 卡塔尔石油部长称OPEC成员国关系融洽，未出现危机
* 阿尔及利亚石油部长称愿意削减石油产量
* 伊拉克石油部长称油价底部在每桶约65-70美元(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透台北4月27日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期9,754.7亿台币。
--市场消息指，腾讯旗下音乐业务启动上市计划，已开始觅选投行，估值达100亿美元，分析认为腾讯音乐垄断在线音乐市场，惟目前估值水平仍不吸引，或会等待至年底以充分释放腾讯音乐的估值。