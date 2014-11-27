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货币新闻 | 2014年 11月 27日 星期四 17:29 BJT

国际油市：委内瑞拉将提议OPEC减产，称油市每日供应过剩200万桶

路透维也纳11月27日 - 周四，石油输出国组织(OPEC)在维也纳召开会议前，各国代表发表言论：

* 委内瑞拉称油市供应过剩200万桶/日

* 委内瑞拉称将提议OPEC减产

* 伊拉克石油部长称我们拥护OPEC的团结一致

* 卡塔尔石油部长称OPEC成员国关系融洽，未出现危机

* 阿尔及利亚石油部长称愿意削减石油产量

* 伊拉克石油部长称油价底部在每桶约65-70美元(完)
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