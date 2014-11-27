更新版 1-中国汇市：人民币收跌与中间价逆向，月末购汇活跃短期有走贬动能

* 人民币即期小幅收跌 * 中间价续创八个半月高位 * 月末购汇驱动人民币走弱 * 短期人民币有小幅回调的可能 (更新收盘报价和评论) 路透北京11月27日 - 中国人民币兑美元 周四收跌，与刷新八个半月高位的 中间价逆向。在最近几日较活跃的购汇盘压制下，即期汇价盘初涨势遭逆转，且逾三个月来 首次完全在弱于中间价的一侧波动。 交易员表示，盘初有中资大行大额结汇推动人民币走升，但结汇量较昨日有所下降；市 场整体购汇较多，导致人民币升幅收窄并最终收跌。鉴于近期购汇较多且今年以来央行大幅 减少干预，料人民币短期走贬动能相对增强。 “今天还是购汇挺多的，又把（美元）市场价格买上来了。”一股份行交易员称。 他并表示，短期人民币或将小幅回调。未来人民币市场价很有可能在弱于中间价的一侧 波动。因为在人民币明显贬值的情况下，央行可能会逆势调升中间价，而市场价则仍可能朝 贬值方向波动。 另一股份行交易员表示，目前是客盘市场，今天可能只是月末购汇驱动人民币走弱。短 期需关注央行货币政策是否会进一步宽松，若出台降准等举措，则将进一步刺激购汇盘；若 央行没有进一步宽松，则看经济数据对汇市的影响。 中国央行副行长胡晓炼周四称，央行大幅度减少了对外汇市场运行的干预，已基本退出 常态干预。 她在财经年会上并表示，中国会继续推进利率汇率市场化改革，并加快实现人民币资本 项目可兑换，建立存款保险制度，防范区域性和系统性风险。 全球汇市方面，美元兑日圆周四小跌，此前美国经济数据欠佳，推动美国公债收益率下 滑，并降低了投资者对美元的兴趣。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1392 6.1389 0.00% 中间价 6.1320 6.1354 0.06% 成交额 163亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -0.13% (上限±2% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 54 6.1344 6.1398 2014年来即期升贬值幅度 -1.39% 1年期美元/人民币掉期升水 1350 离岸人民币市场,北京时间17:24 今日 上日 1年期NDF 6.2560/75 6.251 CNH即期 6.1479/15 6.148 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)