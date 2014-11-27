中国保险：“偿二代”监管体系实施将利好优质保险公司--安永

路透上海11月27日 - 备受关注的中国保险业第二代偿付能力（偿二代）监管制度体系已临近实施，国际会计和咨询事务所安永近日表示，“偿二代”正式实施后将利好优质保险公司，以风险为导向的监管将不再以保费规模论英雄，风险管理能力将直接与资本要求挂钩。

安永保险行业亚太区主管合伙人赵晓京认为，“偿二代”实施后，业内的上市公司势必将受益其中。对于上市公司而言，资本金的要求不一定要比现在多，而是根据实际风险大小确定资本要求。

另一方面，保险业将出现结构性分化，对于风险管理水平差、资产组合都是高风险、资产负债不匹配、业务质量差、承保风险非常大的保险公司提出的资本要求将会高于资产组合、风险管理水平都很高的公司。

他还表示，保险公司今后将提高资本使用效率。第二代偿付能力监管制度将通过细分和科学计量风险，增强风险与资本要求的相关性，便于监管部门和公司掌握不同业务和产品的风险程度和资本消耗状况。

安永最新发布的2014保险行业风险管理白皮书调查了国内73家保险公司，受调查的保险公司普遍认为，为了配合偿付能力二代体系的实施，行业公司最应在全面风险管理体系建设和经济资本计量体系的建设方面做好准备工作；另外，信息系统建设及内部数据积累和偿付能力管理机制也将是工作重点。

继中国银监会引入巴塞尔监管体系、中国证监会引入净资本监管理念，保监会近期亦引入类似的监管体系--“偿二代”。根据计划时间表，中国“偿二代”体系建设将于2015至2017年间建设完成。