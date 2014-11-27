德国经济：11月失业率降至纪录低点6.6%，预示内需继续支撑增长

日本已公布经济指标--2017/4/27
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透柏林11月27日 - 德国联邦劳工局周四数据显示，11月失业率降至纪录低点6.6%，显示内需直到2015年将继续支撑该国增长。
德国11月经季节调整的失业人口减少1.4万人至287.2万，总失业人口数量为23年最低。路透调查的分析师此前预计减少0.4万。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透台北4月27日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期9,754.7亿台币。
路透4月26日 - 宝洁(宝硷,P&G)公布第三季获利下降8.3%，受美元强势的不利影响，经济增速放缓也削弱了几个国家的消费者支出。宝洁是汰渍洗衣粉和吉列剃须刀的生产商。