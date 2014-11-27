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市场报道 | 2014年 11月 27日 星期四 17:26 BJT

德国经济：11月失业率降至纪录低点6.6%，预示内需继续支撑增长

路透柏林11月27日 - 德国联邦劳工局周四数据显示，11月失业率降至纪录低点6.6%，显示内需直到2015年将继续支撑该国增长。

德国11月经季节调整的失业人口减少1.4万人至287.2万，总失业人口数量为23年最低。路透调查的分析师此前预计减少0.4万。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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