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货币新闻 | 2014年 11月 27日 星期四 17:55 BJT

香港个股：人保集团收购MEAG所持人保资产19%股权，作价2.27亿元人民币

路透香港11月27日 - 中国人保集团 周四称，落实收购慕尼克再保险资产管理（MEAG）所持人保资产管理公司19%股权，作价2.27亿元人民币。

本次交易后，人保集团将拥有人保资产100%股权，惟交易尚待中国保监会批准。

人保资产于2007年改制为股份公司时，引入MEAG为战略投资者。

MEAG为慕尼克再保险的资产管理人。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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