《全球汇市》欧元兑美元下跌，因西班牙消费者物价降幅超过预期

美国金融市场周四因感恩节假期休市，许多美国交易员周五料继续休假，尽管届时市场将恢复交易。

美元兑日圆 跌至八日低点117.24日圆，继续自一周前所及七年高点118.98缓慢回落的趋势。此前公布的美国经济数据令人失望，推动10年期美国公债收益率下滑，并打压投资者对美元的兴趣。

“市场参与者趁机削减手中积累的美元多仓。临近美国感恩节假期，就美元/日圆而言，还有坚挺的低接买盘需求，让该货币对陷于区间交投。”IG Securities驻东京市场策略师Junichi Ishikawa表示。

重要产油国挪威的克朗兑欧元 跌至三周低点8.5820克朗，因油价降至76.30美元下方的四年低点。石油输出国组织(OPEC)即将召开会议，但貌似不太可能达成减产支撑油价的决定。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2472 1.2505 -0.26 -9.26 1.3745

美元/日圆 117.45 117.72 -0.23 +11.54 105.30

欧元/日圆 146.50 147.19 -0.47 +1.29 144.63

美元/瑞郎 0.9636 0.9611 +0.26 +7.93 0.8928

英镑/美元 1.5754 1.5790 -0.23 -4.84 1.6556

美元/加元 1.1276 1.1242 +0.30 +6.18 1.0620

澳元/美元 0.8575 0.8546 +0.34 -3.79 0.8913

新西兰元/美元 0.7882 0.7870 +0.15 -3.95 0.8206

欧元/瑞郎 1.2019 1.2017 +0.02 -2.05 1.2271

欧元/英镑 0.7915 0.7916 -0.01 -4.60 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2528 9.2496 +0.03 +4.58 8.8474

美元/挪威克朗 6.8690 6.8267 +0.62 +13.23 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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