《中国债市每日综述》现券窄幅波动，央行暂停正回购提振作用有限

* 现券及国债期货窄幅波动

* 央行暂停正回购对市场提振有限

* 年底将至，机构配置和交易动能均削弱

* 收益率要向下突破，有待资金面进一步宽松

路透上海11月27日 - 中国银行间市场现券周四窄幅波动；央行公开市场暂停正回购操作，对市场提振作用不甚明显，因年底将至，机构在一二级市场上的配置和交易动能均减弱。

交易员并表示，央行降息后现券收益率，尤其是长端快速下挫，目前曲线的中短端过于平坦，若要向下突破，还需资金面进一步宽松，政策扶持上包括重启逆回购甚至降准。

“现在大家都不太想做到底，年底了动力不是特别大，”上海一大型券商交易员称。

上海一商业银行交易员称，今日央行暂停正回购，市场并未太过意外，目前现券收益率曲线的中短端过于平坦，尤其是三年和七年之间，利差仅20个bp，必须要短端再降，才打开收益率继续向下空间，“看后面是不是重启逆回购吧，下个月就年末了，可能会重启。”

在上周末意外降息后，中国央行本周公开市场也动作频频，周二正回购量缩价跌，周四则时隔四个月再度暂停正回购操作。央行在价格政策工具上已祭出降息的“终极大招”，而随着正回购的停做，未来货币政策在数量工具的想象空间亦被打开。

业内人士认为，在数量工具的选择上，央行可选择的工具不少，除了此前两月已大规模使用的中期借贷便利(MLF)，以及期限更多的SLF(常备借贷便利)和SLO(短期流动性调节工具)可配合使用外，传统的政策工具也将被纳入视野，重启逆回购以及降准的可能性都在上升。

国债期货主力合约TF1503 收报97.606元，较上日结算价涨0.066元，或0.07%。

剩余期限约9.74年的固息国开债140222券最新成交收益率 在3.88%，上日尾盘为3.8934%。

**月底券商、基金等资金压力犹存**

银行间市场周四主要回购利率早盘小幅波动。今日有国库现金定存到期流出，而本轮新股发行(IPO)首批解冻资金暂时还未明显起效，券商、基金等以信用债为借款主要抵押品的机构压力犹存，而银行等相对平稳。

交易员称，待下午新股解冻资金在途尘埃落定后，市场资金面可能会有缓和。加之明日继续有IPO回款，整体看月末前市场流动性问题不大。

北京一银行交易员表示，早盘大型银行资金供给尚可，但因为有国库现金定存到期，加之新股解冻资金在途等原因，流动性没有想象中宽松。

“跨行的支付量波动比较大，等下午钱都到账了就好了。”他预计。

据统计，本轮新股申购网上网下冻结资金峰值近1.12万亿元，其中今日解冻7,371.3亿元，周五3,780.7亿元。

另外，月末将至，银行对向券商和基金等机构融出资金要求较高。因其多以信用债为借款抵押品，影响银行月末时点对风险资产的计算。

交易员指出，除机构间结构性不平衡外，总的来说，新股冻结资金陆续解冻，加之月末还可能会有一些财政存款投放，本月最后两个交易日流动性不致有大问题。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为10,353.83亿元，较上日的10,394.37亿元微缩；其中，隔夜品种成交8,086.04 亿元，上日为8,279.20亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6120 2.5895 +2.25 8,086.04

七天 3.3955 3.3200 +7.55 1,770.34

14天 4.3470 3.9541 +39.29 357.01

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.5100 17.6150 -1,610.50 3,432.16

七天 3.6650 5.4400 -177.50 281.05

14天 3.8150 4.8550 -104.00 37.51

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7500 2.6700 +8.00 --

七天 3.5000 3.2700 +23.00 --

14天 4.1200 3.9400 +18.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5840 2.5730 +1.10 --

七天 3.2900 3.2740 +1.60 --

三个月 4.1695 4.1630 +0.65 --