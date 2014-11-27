中国农业：中储粮近期将在东北四省启动玉米收储，价格同上年--新华

路透北京11月27日 - 中储粮总公司称，该公司已全面启动2014年秋粮收购，近期即将在东北四省区启动2014年产玉米的临时收储工作，价格与上年保持一致。

新华社周四报导称，2014年东北地区玉米临时收储价格与上年保持一致，其中黑龙江为1.11元/斤，吉林1.12元/斤，内蒙古和辽宁1.13元/斤，均指国标三等质量标准玉米的到库收购价。玉米临时收储期限截止到2015年4月30日。

此前，中储粮已在9个稻谷主产省启动了中晚稻最低收购价收购。

报导称，中储粮东北四省区分公司正在会同省级粮食行政管理部门、农发行省级分行，加紧安排玉米临时收储库点。中储粮分公司建立了选点定点审核制度，对直属企业上报的库点进行严格把控，尤其对资信较差、资质不符、无力担保，特别是出现过违规行为的库点，坚决不予委托或租赁。

为防止发生就地划转，中储粮总公司要求严把入库质量关，秋粮收购启动前，对各委托、租赁库点全部进行空仓验收，留取影像资料。收购资金实行一次审批、按收购进度分批发放，及时结算农民售粮价款，杜绝“打白条”，全面推广非现金结算方式。