中国农业：中储粮近期将在东北四省启动玉米收储，价格同上年--新华

日本已公布经济指标--2017/4/27
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透北京11月27日 - 中储粮总公司称，该公司已全面启动2014年秋粮收购，近期即将在东北四省区启动2014年产玉米的临时收储工作，价格与上年保持一致。
新华社周四报导称，2014年东北地区玉米临时收储价格与上年保持一致，其中黑龙江为1.11元/斤，吉林1.12元/斤，内蒙古和辽宁1.13元/斤，均指国标三等质量标准玉米的到库收购价。玉米临时收储期限截止到2015年4月30日。
此前，中储粮已在9个稻谷主产省启动了中晚稻最低收购价收购。
报导称，中储粮东北四省区分公司正在会同省级粮食行政管理部门、农发行省级分行，加紧安排玉米临时收储库点。中储粮分公司建立了选点定点审核制度，对直属企业上报的库点进行严格把控，尤其对资信较差、资质不符、无力担保，特别是出现过违规行为的库点，坚决不予委托或租赁。
为防止发生就地划转，中储粮总公司要求严把入库质量关，秋粮收购启动前，对各委托、租赁库点全部进行空仓验收，留取影像资料。收购资金实行一次审批、按收购进度分批发放，及时结算农民售粮价款，杜绝“打白条”，全面推广非现金结算方式。
中储粮并明确表示，今年秋粮收购不再新增露天“蓆茓囤”，一律采用总公司新开发的具有防火功能的新型露天储粮设施。（完） (发稿 李文科; 审校 毕晓雯)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透台北4月27日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期9,754.7亿台币。
--市场消息指，腾讯旗下音乐业务启动上市计划，已开始觅选投行，估值达100亿美元，分析认为腾讯音乐垄断在线音乐市场，惟目前估值水平仍不吸引，或会等待至年底以充分释放腾讯音乐的估值。