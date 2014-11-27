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货币新闻 | 2014年 11月 27日 星期四 18:34 BJT

欧元债市：德法公债收益率触及纪录新低，押注ECB出台更多激励举措

“这提醒着人们当整体通胀数据出炉时，其数字将偏低，而欧洲央行对于通胀的立场相当明确。”一欧元区国家政府公债交易商表示。“目前投资人的问题不在于欧洲央行是否会采取行动，而是要采取哪些行动及执行时机。”

今日稍晚德国将公布通胀数据，预料物价将较上年同期上涨0.6%，低于10月的0.7%，整体欧元区通胀数据将在周五出炉，预料将较上年同期上涨0.3%，远低于欧洲央行的不超过2%目标。

德国10年期公债收益率 触及0.71%的历史新低，法国10年公债收益率 低见1.008%，日内下跌3个基点。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫/张明钧; 审校 艾茂林/高琦)
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