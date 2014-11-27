欧元债市：德法公债收益率触及纪录新低，押注ECB出台更多激励举措

中国经济：房地产和金融风险可控，不排除某些风险点仍存在--发改委副主任
路透北京4月27日 - 中国国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆表示，房地产和金融风险总体可控。同时也应该清醒地意识到，结构性矛盾是长期积累形成的，不太可能在短期内就一蹴而就解决，宏观杠杆率较前几年还是略有上升，不排除某些风险点依然存在。
“这提醒着人们当整体通胀数据出炉时，其数字将偏低，而欧洲央行对于通胀的立场相当明确。”一欧元区国家政府公债交易商表示。“目前投资人的问题不在于欧洲央行是否会采取行动，而是要采取哪些行动及执行时机。”
今日稍晚德国将公布通胀数据，预料物价将较上年同期上涨0.6%，低于10月的0.7%，整体欧元区通胀数据将在周五出炉，预料将较上年同期上涨0.3%，远低于欧洲央行的不超过2%目标。
德国10年期公债收益率 触及0.71%的历史新低，法国10年公债收益率 低见1.008%，日内下跌3个基点。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫/张明钧; 审校 艾茂林/高琦)
路透北京4月27日 - 中国国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆表示，房地产和金融风险总体可控。同时也应该清醒地意识到，结构性矛盾是长期积累形成的，不太可能在短期内就一蹴而就解决，宏观杠杆率较前几年还是略有上升，不排除某些风险点依然存在。
路透北京4月27日 - 人民日报周四报导称，中国雄安新区计划将30平方公里启动区的控制性详规和城市设计面向全球招标，开展设计竞赛和方案征集。
路透北京4月27日 - 人民日报周四刊登时评文章称，维护金融安全，既要善守也要能攻，防范金融风险，应坚持底线思维，还应坚持全面深化改革，从根本上破除风险滋生和积聚的体制根源。