重温稿-台湾货币市场：拆入需求不明显，跨月短率持稳

* 拆入需求不高，跨月资金取得容易

* 票券商压低跨月短票利率，吸引跨年资金

* 投信资金分配不均，RP大致持平 (更新拆款数据及存单细节)

记者 董永年

路透台北11月27日 - 台湾银行间跨月短率周四持稳。资金调度人士表示，由于可提供跨月资金的银行都已加入拆款行列，今日拆款利率仍维持上日水准，并未进一步走扬。

他们指出，本月底紧缩效应不明显的原因，可能在于大型行库原本预期走钱的状况没有发生，也有的是大额借款客户到期还款，使得资金缺口缩小。

“总不能每个月都难过吧？感觉比上个月好多了。”一位拆入方的公股银行交易员说。

另一民营银行资金调度人士则称，这两天又陆续有银行加入拆款行列，资金不缺。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日收在0.385%；今日区间落在0.295-0.430%，上日利率区间在0.295-0.420%；一周拆款利率区间在0.385-0.550%，上日为0.380-0.550%；两周拆款利率区间暂在0.385-0.55%，上日在0.388-0.550%。

**压低年内短票利率**

短票市场方面，票券商指出，由于市况偏宽裕，取得年内资金没有压力，因此尽量压低跨月短票利率，藉此吸引客户将落点跨过新历年。

票券商表示，今日30天自保短票的利率开在0.60-0.61%，但跨年则开在0.65-0.66%。希望藉由5个基点的利差，吸引客户购买跨年短票。

“跨年若要0.70%，可能要等到12月中过后才会有。”一位票券商资金调度人士说。

他表示，若客户此时买跨年短票，可以享受整段0.65-0.66%的利率，不需要先忍受偏低的利率。

一公股银行交易主管则称，0.65%的跨年短票引不起兴趣，但向票券商开0.7%，也没人理。

今日票券商与银行承作的自保短票以跨月天期为主，跨月短票利率主要成交在0.60-0.62%，部分成交在0.63%；跨年短票利率成交大区间在0.65-0.70%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.615%，较前日的0.617%略走低。

今日央行存单到期金额为3,234亿台币，共发行3,150.5亿台币存单，存单发行余额减83.5亿。

本周央行存单到期总额为1兆744.1亿台币，周五为3,589亿。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为155亿台币，累积超额准备为4,474亿台币、加计前期1%的超额准备为5,180亿台币。

**投信资金分配不均**

台湾债券市场附买回(RP)利率维持平稳。资金交易人士认为，月底因应基金赎回压力，投信端资金略显分配不均，仍有少数投信陆续解钱，但大多数投信资金仍算平稳，RP利率大致持平既有区间。

市场调度人士指出，明日为月底最后一个交易日，却仍有外币债交割，但金额不大，并未有寿险端提前解钱因应，加以本月底资金紧缩效应并不明显，料月底RP利率可望持稳既有区间。

〞月底前大概没有什么变数了。〞一位大型证券商交易员说。

另有票券商交易员指出，今日RP券源到单量偏少，公司资金缺口也小，且跨月资金调度平顺，月底RP利率暂无变化。

今日证券商债券附买回交投以跨月天期为主，跨月公债RP利率主要成交在0.54-0.55%，少数月内公债RP交投区间则在0.53-0.54%；跨月公司债RP成交区间在0.63-0.65%，依照天期长短不同报价，月内公司债RP成交区间则在0.62-0.63%，交投大致持平上日。

大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。成交皆与上日雷同。