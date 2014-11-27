欧洲金融：希腊可能推迟退出欧盟/IMF救援计划，称因“技术原因”

日本已公布经济指标--2017/4/27
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透雅典11月27日 - 希腊副总理韦尼泽洛斯(Evangelos Venizelos)周四称，由于“技术原因”，希腊年底前退出欧盟/国际货币基金组织(IMF)救援计划可能必须推迟数日或数周。
希腊目前正需要时间来就最终救援评估达成协议，此前该国在巴黎和欧盟及IMF领导人的会谈未能收获结果，令人怀疑该国能否如期在年底前退出救援计划。
“欧洲救援计划于12月31日结束，目的在于最后一批援助在当天发放。如果因为技术原因无法完成部分程序，将会延期，但不会有新的救援计划，”韦尼泽洛斯在会晤总理萨马拉斯后告诉记者。
在问及延期长度时，他表示可能“数周或数日”。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透台北4月27日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期9,754.7亿台币。
--市场消息指，腾讯旗下音乐业务启动上市计划，已开始觅选投行，估值达100亿美元，分析认为腾讯音乐垄断在线音乐市场，惟目前估值水平仍不吸引，或会等待至年底以充分释放腾讯音乐的估值。