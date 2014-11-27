欧元债市：意大利公债收益率触及纪录新低，因公债标售受到良好需求

中国经济：房地产和金融风险可控，不排除某些风险点仍存在--发改委副主任
路透北京4月27日 - 中国国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆表示，房地产和金融风险总体可控。同时也应该清醒地意识到，结构性矛盾是长期积累形成的，不太可能在短期内就一蹴而就解决，宏观杠杆率较前几年还是略有上升，不排除某些风险点依然存在。
路透米兰11月27日 - 意大利五年及10年期公债收益率周四在受到良好需求的标售中降至纪录新低，因市场预期欧洲央行可能将开始购买欧元区各国政府公债。
意大利标售了10年期公债，平均收益率为2.08%，低于前次标售时的收益率，而且创下纪录低位。新的五年期公债平均收益率为0.94%。
欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三称，欧洲央行在明年第一季将能判断是否需要开始购买主权债券，来激励欧元区经济。 (完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透北京4月27日 - 中国国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆表示，房地产和金融风险总体可控。同时也应该清醒地意识到，结构性矛盾是长期积累形成的，不太可能在短期内就一蹴而就解决，宏观杠杆率较前几年还是略有上升，不排除某些风险点依然存在。
路透北京4月27日 - 人民日报周四报导称，中国雄安新区计划将30平方公里启动区的控制性详规和城市设计面向全球招标，开展设计竞赛和方案征集。
路透北京4月27日 - 人民日报周四刊登时评文章称，维护金融安全，既要善守也要能攻，防范金融风险，应坚持底线思维，还应坚持全面深化改革，从根本上破除风险滋生和积聚的体制根源。