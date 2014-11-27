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货币新闻 | 2014年 11月 27日 星期四 18:44 BJT

欧元债市：意大利公债收益率触及纪录新低，因公债标售受到良好需求

路透米兰11月27日 - 意大利五年及10年期公债收益率周四在受到良好需求的标售中降至纪录新低，因市场预期欧洲央行可能将开始购买欧元区各国政府公债。

意大利标售了10年期公债，平均收益率为2.08%，低于前次标售时的收益率，而且创下纪录低位。新的五年期公债平均收益率为0.94%。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三称，欧洲央行在明年第一季将能判断是否需要开始购买主权债券，来激励欧元区经济。 (完)

(编译 于春红; 审校 王洋)
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