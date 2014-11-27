投行观点：瑞银将携程网 评级从买入下调至中性

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7804港元) 美股道琼工业指数周三收低21.03点，或0.1%，报20,975.09点 。因乐观的企业业绩被特朗普提议的下调企业税税率计划最终能否推行的 不确定所抵消。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 115.710 -0.62 14684 9.003 -0.74