中港金融：中国和香港续签三年期双边本币互换协议--金管局

中国金融：维护金融安全要从根本上破除风险滋生和积聚的体制根源--人民日报
路透北京4月27日 - 人民日报周四刊登时评文章称，维护金融安全，既要善守也要能攻，防范金融风险，应坚持底线思维，还应坚持全面深化改革，从根本上破除风险滋生和积聚的体制根源。
路透北京11月27日 - 香港金融管理局周四称，中国人民银行与香港金融管理局已续签一份为期三年的货币互换协议。
金管局称，协议规模为4,000亿元人民币，与先前的协议相同，相当于5,050亿元港币。
此前，中港在2008年签署规模为4,000亿元人民币、为期三年的货币互换协议，并在2011年第一次续签。（完） (发稿 沈燕；撰写 李文科; 审校 黄凯)
路透北京4月27日 - 人民日报周四刊登时评文章称，维护金融安全，既要善守也要能攻，防范金融风险，应坚持底线思维，还应坚持全面深化改革，从根本上破除风险滋生和积聚的体制根源。
--财政部将推动税改，光是股利所得课税就有11项方案，由于牵动资本市场发展，金管会主委李瑞仓表示，主张股利所得要采分级分离课税制，最高税率内外资一致；但小额投资人也可适用较低税率，不必齐一税率。
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。