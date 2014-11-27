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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 18:48 BJT

东南亚股市：菲律宾股市创近两周最低收位，第三季GDP数据逊于预期

路透曼谷11月27日 - 菲律宾股市周四触及近两周最低，此前该国公布第三季经济成长放缓。东南亚其他股市多数下跌，终止此前涨势，因全球油价下跌连累能源相关股票走低。

菲律宾政府周四公布，第三季经季节调整的国内生产总值(GDP)较前季增长0.4%，远低于分析师预估水平，因所有领域成长均有放缓。

菲律宾股市 收低1.24%，至7,265.34点，创11月7日以来最低收位。

外资净买入183亿菲律宾披索股票，资金流入大盘股，例如SM Investments Corp 和Alliance Global Group 。

马来西亚股市 跌0.7%，此前连涨三日。新加坡股市 收低0.2%，将过去两日涨幅几乎回吐殆尽。泰国股市 收高0.6%。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 428.54 -0.22 -0.05 +10.34 388.37

新加坡 3340.96 -8.70 -0.26 +5.48 3167.43

马来西亚 1829.91 -12.26 -0.67 -1.98 1866.96

泰国 1599.82 8.82 +0.55 +23.19 1298.71

印尼 5145.32 12.28 +0.24 +20.38 4274.18

菲律宾 7265.34 -91.25 -1.24 +23.35 5889.83

越南 572.89 -3.15 -0.55 +13.53 504.63

(完)

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(编译 田建华; 审校 于春红)
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