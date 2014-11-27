东南亚股市：菲律宾股市创近两周最低收位，第三季GDP数据逊于预期

中国金融：维护金融安全要从根本上破除风险滋生和积聚的体制根源--人民日报
路透北京4月27日 - 人民日报周四刊登时评文章称，维护金融安全，既要善守也要能攻，防范金融风险，应坚持底线思维，还应坚持全面深化改革，从根本上破除风险滋生和积聚的体制根源。
路透曼谷11月27日 - 菲律宾股市周四触及近两周最低，此前该国公布第三季经济成长放缓。东南亚其他股市多数下跌，终止此前涨势，因全球油价下跌连累能源相关股票走低。
菲律宾政府周四公布，第三季经季节调整的国内生产总值(GDP)较前季增长0.4%，远低于分析师预估水平，因所有领域成长均有放缓。
菲律宾股市 收低1.24%，至7,265.34点，创11月7日以来最低收位。
外资净买入183亿菲律宾披索股票，资金流入大盘股，例如SM Investments Corp 和Alliance Global Group 。
马来西亚股市 跌0.7%，此前连涨三日。新加坡股市 收低0.2%，将过去两日涨幅几乎回吐殆尽。泰国股市 收高0.6%。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 428.54 -0.22 -0.05 +10.34 388.37
新加坡 3340.96 -8.70 -0.26 +5.48 3167.43
马来西亚 1829.91 -12.26 -0.67 -1.98 1866.96
泰国 1599.82 8.82 +0.55 +23.19 1298.71
印尼 5145.32 12.28 +0.24 +20.38 4274.18
菲律宾 7265.34 -91.25 -1.24 +23.35 5889.83
越南 572.89 -3.15 -0.55 +13.53 504.63
(完)
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(编译 田建华; 审校 于春红)
路透北京4月27日 - 人民日报周四刊登时评文章称，维护金融安全，既要善守也要能攻，防范金融风险，应坚持底线思维，还应坚持全面深化改革，从根本上破除风险滋生和积聚的体制根源。
--财政部将推动税改，光是股利所得课税就有11项方案，由于牵动资本市场发展，金管会主委李瑞仓表示，主张股利所得要采分级分离课税制，最高税率内外资一致；但小额投资人也可适用较低税率，不必齐一税率。
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。