马来西亚期市：棕榈油下跌，受原油价格跌至逾四年低位拖累

路透吉隆坡11月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四下滑，因原油价格跌至四年最低，从而引发了对于棕榈油吸引力下降的担忧。与此同时有关在印度的棕榈油船货违约传闻惊吓投资者。

布兰特原油期货跌2美元至每桶76美元下方的50个月低点，美国原油期货下跌逾1美元至盘中低点71.89美元，因石油输出国组织(OPEC)成员国料将维持产量不变。

一家马来西亚当地经纪商的交易员说：“在OPEC会议前，市场人气可能受到了今日油价的影响，而且今天也没有Globex豆油交易。”

该交易员还表示，有传言称印度买家对3-6万吨毛棕榈油船货违约，也助长了投机性卖盘。

指标2月棕榈油期货 收盘下跌1.7%，报每吨2,201马币(林吉特)。

总成交量仅为21,950口，低于通常的35,000口。

一些大宗商品基金管理人表示，如果OPEC在此次会议上没有每日至少100万桶的减产决议，那么油价可能跌至60美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 田建华)