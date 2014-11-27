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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 18:48 BJT

背景资料：中国已签署的双边本币互换协议一览表

路透北京11月27日 - 香港金融管理局周四称，中国人民银行与香港金融管理局已续签
一份为期三年的货币互换协议。协议规模为4,000亿元人民币，与先前的协议相同，相当于5
,050亿元港币。
          
    以下为中国央行公布的已经签署协议的具体内容一览:    
    
  伙伴国/地区   规模(亿元人民币)     签署日期    有效期(年)
 香港*                4,000         2014-11-27       3
 加拿大               2,000         2014-11-08       3
 俄罗斯联邦           1,500         2014-10-13       3
 斯里兰卡              100          2014-9-16        3
 瑞士                 1,500         2014-7-21        3
 欧洲央行(ECB)        3,500         2013-10-9        3
 印度尼西亚*          1,000         2013-10-1        3
 冰岛*                 35           2013-9-30        3
 阿尔巴尼亚             20          2013-9-12        3
 匈牙利                100           2013-9-9        3 
 英国                 2,000         2013-6-22        3
 巴西                 1,900         2013-3-26        3
 新加坡*              3,000          2013-3-7        3
 乌克兰                150          2012-6-26        3
 澳大利亚             2,000         2012-3-22        3
 蒙古国                100          2012-3-20        3
 土耳其                100          2012-2-21        3
 马来西亚*            1,800          2012-2-8        3
 阿联酋                350          2012-1-17        3
 巴基斯坦              100          2011-12-23       3
 泰国                  700          2011-12-22       3
 韩国*                3,600         2011-10-26       3
 哈萨克斯坦            70           2011-6-13        3
 乌兹别克斯坦           7           2011-4-19        3
 新西兰                250          2011-4-18        3
 阿根廷                700           2009-4-2        3
 印尼                 1,000         2009-3-23        3
 白俄罗斯              200          2009-3-11        3
  注：*为续签互换协议。（完）

 (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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