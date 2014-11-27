表格：德国12月GFK消费者信心指数升至8.7，连续两个月改善

GFK称，经济预期分项指数下滑，折射出地缘政治紧张形势相关的不确定性，不过这尚未影响收入前景或支出意愿。不过该机构警告称，乌克兰和中东等地的危机加深可能会影响消费。

该指数追平路透调查19位分析师给出的最高预估值，一致预估为8.6。

以下为详细数据：

14年12月 14年11月 13年12月

消费者信心指数 8.7 8.5 7.4

消费者信心指数分项 14年11月 14年10月 13年11月

购买意愿 47.5 45.6 45.7

收入预期 48.5 46.9 45.2

景气循环预期 1.6 4.3 20.3

注：GfK消费者信心指数预测未来一个月实质民间消费的动态。

数值为正即预示民间消费将好于上年同期，为负则预示将较上年同期下滑。

根据Gfk，该指数每变动一个点即对应着民间消费同比变动0.1%。

受访者被问及“你认为现在当下是否为采购大件物品的好时机”，表格中的“购买意愿指数”即代表回答“是”与“不是”的受访者的差值。

收入预期分项指数反映对未来12个月的家庭财务状况预期。