表格：德国12月GFK消费者信心指数升至8.7，连续两个月改善

中国经济：房地产和金融风险可控，不排除某些风险点仍存在--发改委副主任
路透北京4月27日 - 中国国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆表示，房地产和金融风险总体可控。同时也应该清醒地意识到，结构性矛盾是长期积累形成的，不太可能在短期内就一蹴而就解决，宏观杠杆率较前几年还是略有上升，不排除某些风险点依然存在。
GFK称，经济预期分项指数下滑，折射出地缘政治紧张形势相关的不确定性，不过这尚未影响收入前景或支出意愿。不过该机构警告称，乌克兰和中东等地的危机加深可能会影响消费。
该指数追平路透调查19位分析师给出的最高预估值，一致预估为8.6。
以下为详细数据：
14年12月 14年11月 13年12月
消费者信心指数 8.7 8.5 7.4
消费者信心指数分项 14年11月 14年10月 13年11月
购买意愿 47.5 45.6 45.7
收入预期 48.5 46.9 45.2
景气循环预期 1.6 4.3 20.3
注：GfK消费者信心指数预测未来一个月实质民间消费的动态。
数值为正即预示民间消费将好于上年同期，为负则预示将较上年同期下滑。
根据Gfk，该指数每变动一个点即对应着民间消费同比变动0.1%。
受访者被问及“你认为现在当下是否为采购大件物品的好时机”，表格中的“购买意愿指数”即代表回答“是”与“不是”的受访者的差值。
收入预期分项指数反映对未来12个月的家庭财务状况预期。
景气循环预期分项指数反映对未来12个月整体经济形势的预期。(完)
路透北京4月27日 - 中国国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆表示，房地产和金融风险总体可控。同时也应该清醒地意识到，结构性矛盾是长期积累形成的，不太可能在短期内就一蹴而就解决，宏观杠杆率较前几年还是略有上升，不排除某些风险点依然存在。
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