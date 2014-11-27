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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 20:27 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差大幅上涨，因原油价格下跌

路透新加坡11月27日 - 亚洲柴油裂解价差周四触及六个半月高位每桶17.36美元，受原油价格下跌带动，交易商指因柴油需求迟滞且供应充足。

官方数据显示，截至11月26日当周，新加坡柴油陆上库存增加6%，或60.1万桶，至三周高位1,122.4万桶。

印度已向新加坡出运约6.2万吨车用柴油，而在截至11月19日当周没有出运记录。

“柴油走强，但总体来说，该市场仍非常差，”新加坡一交易商称。

11月22日当周，日本煤油库存为1,979万桶，为12月中以来最高水准。

新加坡市场达成的现货交易中，BB Energy以每桶较新加坡FOB报价升水1.75美元的价格，向维多售出15万桶含硫10ppm柴油，船期为12月12-16日。(完)

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(编译 于春红; 审校 王洋)
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