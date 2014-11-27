国际油市：亚洲柴油裂解价差大幅上涨，因原油价格下跌

日本已公布经济指标--2017/4/27
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透新加坡11月27日 - 亚洲柴油裂解价差周四触及六个半月高位每桶17.36美元，受原油价格下跌带动，交易商指因柴油需求迟滞且供应充足。
官方数据显示，截至11月26日当周，新加坡柴油陆上库存增加6%，或60.1万桶，至三周高位1,122.4万桶。
印度已向新加坡出运约6.2万吨车用柴油，而在截至11月19日当周没有出运记录。
“柴油走强，但总体来说，该市场仍非常差，”新加坡一交易商称。
11月22日当周，日本煤油库存为1,979万桶，为12月中以来最高水准。
新加坡市场达成的现货交易中，BB Energy以每桶较新加坡FOB报价升水1.75美元的价格，向维多售出15万桶含硫10ppm柴油，船期为12月12-16日。(完)
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(编译 于春红; 审校 王洋)
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路透台北4月27日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期9,754.7亿台币。
--市场消息指，腾讯旗下音乐业务启动上市计划，已开始觅选投行，估值达100亿美元，分析认为腾讯音乐垄断在线音乐市场，惟目前估值水平仍不吸引，或会等待至年底以充分释放腾讯音乐的估值。