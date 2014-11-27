国际油市：亚洲石脑油裂解价差持于一个半月高点，受原油下跌提振

中国金融：维护金融安全要从根本上破除风险滋生和积聚的体制根源--人民日报
路透北京4月27日 - 人民日报周四刊登时评文章称，维护金融安全，既要善守也要能攻，防范金融风险，应坚持底线思维，还应坚持全面深化改革，从根本上破除风险滋生和积聚的体制根源。
路透新加坡11月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周四持于一个半月高点每吨82.80美元，受布兰特原油期货下跌以及北亚当前需求提振。
日本Mitsui Chemical求购1月上半月运抵的船货，但结果尚不知。
台湾台塑求购1月11-25日运抵的船货，招标将于11月28日结束。
交易商称，运抵日期显示此次招标不同于往，因台塑通常求购特定月份上半月或下半月运抵的船货。
“1月前11日台塑需求发生了怎样变化，这很不正常。”
两周前台塑买入约10万吨12月下半月运抵的船货。
亚洲汽油裂解价差小涨，处在三周高位附件，报每桶9.04美元，受益于印尼的强劲需求。
新加坡现货市场：Socar向伊藤忠商事售出1月下半月石脑油船货，价格为每吨652美元。
SK能源从Gunvor买入92号汽油船货，12月14-18日装运，价格为每桶85美元。(完)
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(编译 田建华; 审校 王洋)
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