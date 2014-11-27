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货币新闻 | 2014年 11月 27日 星期四 21:05 BJT

表格：德国11月CPI初值较前月持平，较上年同期上扬0.6%

路透柏林11月27日 - 德国联邦统计局周四公布数据显示：

* 德国11月消费者物价指数(CPI)初值较上月持平，较上年同期上扬0.6%(路透调查预估为上涨0.1%和上涨0.6%)

* 德国11月消费者物价调和指数(HICP)初值较上月持平，较上年同期上扬0.5%(路透调查预估为持平和上升0.6%)

详细数据如下:

变动百分比

2014年11月 2014年10月 指数权重

整体物价 0.6 0.8 1,000

商品 -0.2 -0.1 479.77

能源 -2.5 -2.3 106.56

食品 0.0 0.7 90.52

服务 1.4 1.7 520.23

房屋租赁 1.4 1.6 209.93(完)
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