表格：德国11月CPI初值较前月持平，较上年同期上扬0.6%

中国经济：房地产和金融风险可控，不排除某些风险点仍存在--发改委副主任
路透北京4月27日 - 中国国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆表示，房地产和金融风险总体可控。同时也应该清醒地意识到，结构性矛盾是长期积累形成的，不太可能在短期内就一蹴而就解决，宏观杠杆率较前几年还是略有上升，不排除某些风险点依然存在。
路透柏林11月27日 - 德国联邦统计局周四公布数据显示：
* 德国11月消费者物价指数(CPI)初值较上月持平，较上年同期上扬0.6%(路透调查预估为上涨0.1%和上涨0.6%)
* 德国11月消费者物价调和指数(HICP)初值较上月持平，较上年同期上扬0.5%(路透调查预估为持平和上升0.6%)
详细数据如下:
变动百分比
2014年11月 2014年10月 指数权重
整体物价 0.6 0.8 1,000
商品 -0.2 -0.1 479.77
能源 -2.5 -2.3 106.56
食品 0.0 0.7 90.52
服务 1.4 1.7 520.23
房屋租赁 1.4 1.6 209.93(完)
路透北京4月27日 - 中国国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆表示，房地产和金融风险总体可控。同时也应该清醒地意识到，结构性矛盾是长期积累形成的，不太可能在短期内就一蹴而就解决，宏观杠杆率较前几年还是略有上升，不排除某些风险点依然存在。
路透北京4月27日 - 人民日报周四报导称，中国雄安新区计划将30平方公里启动区的控制性详规和城市设计面向全球招标，开展设计竞赛和方案征集。
路透北京4月27日 - 人民日报周四刊登时评文章称，维护金融安全，既要善守也要能攻，防范金融风险，应坚持底线思维，还应坚持全面深化改革，从根本上破除风险滋生和积聚的体制根源。