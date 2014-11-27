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货币新闻 | 2014年 11月 27日 星期四 21:37 BJT

表格：加拿大第三季经常帐赤字为84亿加元，为2008年底以来最低

路透11月27日 - 加拿大统计局周四公布数据显示，第三季经常帐赤字为84亿加元，创下2008年第三季以来最佳表现; 第二季修正后为赤字99.1亿加元。

以下为经季节调整的经常帐数据(单位：10亿加元)

2014年第三季 2014年第二季 第二季 2013年第三季

(修正) (前值)

经常帐 -8.401 -9.907 -11.871 -13.062

商品贸易 +2.896 +2.325 +1.656 -1.796

服务贸易 -5.673 -5.910 -6.331 -5.706

投资收入 -4.764 -5.139 -5.800 -4.238

分析师平均预估第三季经常帐赤字为111.0亿加元。(完)
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