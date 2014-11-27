表格：加拿大第三季经常帐赤字为84亿加元，为2008年底以来最低

中国经济：房地产和金融风险可控，不排除某些风险点仍存在--发改委副主任
路透北京4月27日 - 中国国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆表示，房地产和金融风险总体可控。同时也应该清醒地意识到，结构性矛盾是长期积累形成的，不太可能在短期内就一蹴而就解决，宏观杠杆率较前几年还是略有上升，不排除某些风险点依然存在。
路透11月27日 - 加拿大统计局周四公布数据显示，第三季经常帐赤字为84亿加元，创下2008年第三季以来最佳表现; 第二季修正后为赤字99.1亿加元。
以下为经季节调整的经常帐数据(单位：10亿加元)
2014年第三季 2014年第二季 第二季 2013年第三季
(修正) (前值)
经常帐 -8.401 -9.907 -11.871 -13.062
商品贸易 +2.896 +2.325 +1.656 -1.796
服务贸易 -5.673 -5.910 -6.331 -5.706
投资收入 -4.764 -5.139 -5.800 -4.238
分析师平均预估第三季经常帐赤字为111.0亿加元。(完)
路透北京4月27日 - 中国国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆表示，房地产和金融风险总体可控。同时也应该清醒地意识到，结构性矛盾是长期积累形成的，不太可能在短期内就一蹴而就解决，宏观杠杆率较前几年还是略有上升，不排除某些风险点依然存在。
路透北京4月27日 - 人民日报周四报导称，中国雄安新区计划将30平方公里启动区的控制性详规和城市设计面向全球招标，开展设计竞赛和方案征集。
路透北京4月27日 - 人民日报周四刊登时评文章称，维护金融安全，既要善守也要能攻，防范金融风险，应坚持底线思维，还应坚持全面深化改革，从根本上破除风险滋生和积聚的体制根源。