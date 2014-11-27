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货币新闻 | 2014年 11月 27日 星期四 23:10 BJT

国际油市：OPEC决定不减产－沙特油长

路透维也纳11月27日 - 沙特油长欧那密称周四告诉记者，石油输出国组织(OPEC)将不会减产。

在被问及OPEC是不是决定不减产时，欧那密告诉记者，“没错”。

他是在持续了五个小时的OPEC会议结束后发表上述讲话的。(完)
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