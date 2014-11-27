国际油市：OPEC决定不减产－沙特油长

中国经济：房地产和金融风险可控，不排除某些风险点仍存在--发改委副主任
路透北京4月27日 - 中国国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆表示，房地产和金融风险总体可控。同时也应该清醒地意识到，结构性矛盾是长期积累形成的，不太可能在短期内就一蹴而就解决，宏观杠杆率较前几年还是略有上升，不排除某些风险点依然存在。
路透维也纳11月27日 - 沙特油长欧那密称周四告诉记者，石油输出国组织(OPEC)将不会减产。
在被问及OPEC是不是决定不减产时，欧那密告诉记者，“没错”。
他是在持续了五个小时的OPEC会议结束后发表上述讲话的。(完)
路透北京4月27日 - 中国国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆表示，房地产和金融风险总体可控。同时也应该清醒地意识到，结构性矛盾是长期积累形成的，不太可能在短期内就一蹴而就解决，宏观杠杆率较前几年还是略有上升，不排除某些风险点依然存在。
路透北京4月27日 - 人民日报周四报导称，中国雄安新区计划将30平方公里启动区的控制性详规和城市设计面向全球招标，开展设计竞赛和方案征集。
路透北京4月27日 - 人民日报周四刊登时评文章称，维护金融安全，既要善守也要能攻，防范金融风险，应坚持底线思维，还应坚持全面深化改革，从根本上破除风险滋生和积聚的体制根源。