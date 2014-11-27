韩国数据：10月工业生产较前月意外下降1.6%，逊于预估的升0.8%

路透首尔11月28日 - 周五公布的数据显示，韩国10月工业生产较前月下滑1.6%，与此同时9月数据亦下修，为韩国经济复苏步伐增添疑虑。

10月工业生产数据远逊于路透调查预估的上升0.8%。9月工业生产则自初值的增长0.1%下修为持平。

韩国统计局数据显示，10月工业生产较上年同期下滑3.2%，路透调查分析师的预估中值为下滑0.6%；9月数据修正后仍为上升1.9%。