韩国数据：10月工业生产较前月意外下降1.6%，逊于预估的升0.8%

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透首尔11月28日 - 周五公布的数据显示，韩国10月工业生产较前月下滑1.6%，与此同时9月数据亦下修，为韩国经济复苏步伐增添疑虑。
10月工业生产数据远逊于路透调查预估的上升0.8%。9月工业生产则自初值的增长0.1%下修为持平。
韩国统计局数据显示，10月工业生产较上年同期下滑3.2%，路透调查分析师的预估中值为下滑0.6%；9月数据修正后仍为上升1.9%。
数据还显示，10月经季节调整服务业产出较前月上升0.8%，9月修正为增长0.2%。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
====================================================================
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选