澳新经济指标预测--11月28日-12月5日****

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月24日当周 11月28日(五) 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 11月 -- 26.5% 企业活动指数 -- 37.8% 0030 澳洲民间部门信贷 10月 +0.5% +0.5% 房屋信贷 -- +0.6% 12月1日当周 11月30日-12月1日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 11月 -- +0.2% 11月30日(日) 2145 新西兰贸易条件 第三季 -- +0.3% 2230 澳洲AIG制造业指数 11月 -- 49.40 12月1日(一) 0030 澳洲企业库存 第三季 -- +0.8% 0030 澳洲企业总获利 第三季 -- -6.9% 企业税前获利 -- -15.6% 12月2日(二) 0030 澳洲建筑许可 10月 -- -11.0% 0030 澳洲民间住宅许可 10月 -- -2.3% 0030 澳洲经常帐(亿澳元) 第三季 -- 赤字137 0330 澳洲央行利率决定 12月 -- 2.50% 2230 澳洲AIG服务业指数 11月 -- 43.60 12月3日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季 -- +0.5% (较上年同期) -- +3.1% GDP最终消费 -- +0.5% 12月4日(四) 0030 澳洲零售销售(较上月) 10月 -- +1.2% 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 10月 -- 逆差22.61 商品和服务进口(较上月) -- +6.0% 出口(较上月) -- +1.0% 2230 澳洲AIG建筑指数 11月 -- 53 12月5日(五) 暂无重要经济数据 (完)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。