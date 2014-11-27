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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 06:11 BJT

****澳新经济指标预测--11月28日-12月5日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值
    
    11月24日当周
    
    11月28日(五)
    0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数        　　  11月             --       26.5%
                             企业活动指数                       　　    --       37.8%
    0030 澳洲民间部门信贷                              10月            +0.5%     +0.5%
             房屋信贷                                                   --       +0.6% 
    
    12月1日当周
    
    11月30日-12月1日
    2330 澳洲TD-MI通胀指标                             11月             --       +0.2% 
       
    11月30日(日)    
    2145 新西兰贸易条件                               第三季            --       +0.3%
    2230 澳洲AIG制造业指数                             11月             --       49.40
    
    12月1日(一)
    0030 澳洲企业库存                                 第三季            --       +0.8%
    0030 澳洲企业总获利                               第三季            --       -6.9%
             企业税前获利                                               --      -15.6%
    
    12月2日(二)
    0030 澳洲建筑许可                                  10月             --      -11.0%
    0030 澳洲民间住宅许可                              10月             --       -2.3%
    0030 澳洲经常帐(亿澳元)                          第三季             --     赤字137
    0330 澳洲央行利率决定                              12月             --       2.50%
    2230 澳洲AIG服务业指数                             11月             --       43.60
    
    12月3日(三)
    0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较上季)               第三季             --       +0.5%
                          (较上年同期)                                  --       +3.1%
              GDP最终消费                                               --       +0.5%
    
    12月4日(四)
    0030 澳洲零售销售(较上月)                          10月             --       +1.2%
    0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                 10月             --   逆差22.61
             商品和服务进口(较上月)                                     --       +6.0%
                       出口(较上月)                                     --       +1.0%
    2230 澳洲AIG建筑指数                               11月             --          53
    
    12月5日(五)
    暂无重要经济数据 (完)
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