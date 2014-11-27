日本数据：10月全国核心CPI较上年同期成长2.9%，符合市场预估

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透东京11月28日 - 日本政府周五公布的数据显示，日本10月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期增长2.9%。
核心CPI剔除了生鲜食品价格，但包括油品价格。分析师预估中值亦为较上年同期增长2.9%。
10月扣除食品与能源(core-core)的通胀率则较上年同期成长2.2%。
东京11月核心CPI较上年同期增加2.4%，路透调查预估为上升2.5%。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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