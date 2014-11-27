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货币新闻 | 2014年 11月 28日 星期五 07:40 BJT

日本数据：10月全国核心CPI较上年同期成长2.9%，符合市场预估

路透东京11月28日 - 日本政府周五公布的数据显示，日本10月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期增长2.9%。

核心CPI剔除了生鲜食品价格，但包括油品价格。分析师预估中值亦为较上年同期增长2.9%。

10月扣除食品与能源(core-core)的通胀率则较上年同期成长2.2%。

东京11月核心CPI较上年同期增加2.4%，路透调查预估为上升2.5%。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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