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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 06:21 BJT

《日本重要政经日程》--11月28日

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月27日(周四)

2330 - 10月全国核心消费者物价指数(CPI)、失业率和家庭支出

2350 - 10月工业生产和零售销售

2350 - 资本流动数据

11月28日(周五)

0130 - 两年期政府公债标售

0430 - 经济产业省石油数据

0500 - 10月房屋开工

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 龚芳; 审校 许娜)
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