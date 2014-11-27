《全球汇市》周四收盘报价表格

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透11月28日 - 美国市场周四逢感恩节假期，全球汇市纽约盘英文不出稿，中文仅提供收盘报价表格
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2466 1.2505 -0.31 -9.31 1.3745
美元/日圆 117.68 117.72 -0.03 +11.76 105.30
欧元/日圆 146.72 147.19 -0.32 +1.45 144.63
美元/瑞郎 0.9639 0.9611 +0.29 +7.96 0.8928
英镑/美元 1.5733 1.5790 -0.36 -4.97 1.6556
美元/加元 1.1327 1.1242 +0.76 +6.66 1.0620
澳元/美元 0.8541 0.8546 -0.06 -4.17 0.8913
欧元/瑞郎 1.2017 1.2017 +0.00 -2.07 1.2271
欧元/英镑 0.7919 0.7916 +0.04 -4.56 0.8297
新西兰元/美元 0.7865 0.7870 -0.06 -4.16 0.8206
美元/挪威克朗 6.9258 6.8267 +1.45 +14.17 6.0663
欧元/挪威克朗 8.6355 8.5445 +1.07 +3.56 8.3387
美元/瑞典克朗 7.4285 7.3958 +0.44 +15.41 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.2745 9.2496 +0.27 +4.83 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。