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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 06:35 BJT

《全球汇市》周四收盘报价表格

路透11月28日 - 美国市场周四逢感恩节假期，全球汇市纽约盘英文不出稿，中文仅提供收盘报价表格

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2466 1.2505 -0.31 -9.31 1.3745

美元/日圆 117.68 117.72 -0.03 +11.76 105.30

欧元/日圆 146.72 147.19 -0.32 +1.45 144.63

美元/瑞郎 0.9639 0.9611 +0.29 +7.96 0.8928

英镑/美元 1.5733 1.5790 -0.36 -4.97 1.6556

美元/加元 1.1327 1.1242 +0.76 +6.66 1.0620

澳元/美元 0.8541 0.8546 -0.06 -4.17 0.8913

欧元/瑞郎 1.2017 1.2017 +0.00 -2.07 1.2271

欧元/英镑 0.7919 0.7916 +0.04 -4.56 0.8297

新西兰元/美元 0.7865 0.7870 -0.06 -4.16 0.8206

美元/挪威克朗 6.9258 6.8267 +1.45 +14.17 6.0663

欧元/挪威克朗 8.6355 8.5445 +1.07 +3.56 8.3387

美元/瑞典克朗 7.4285 7.3958 +0.44 +15.41 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.2745 9.2496 +0.27 +4.83 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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