日本数据：10月家庭支出较上年同期下降4.0%，消费支出依然疲弱

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透东京11月28日 - 周五公布的政府数据显示，日本10月家庭支出较上年同期下降4.0%，显示消费支出依然疲弱。
10月所有家庭支出降幅低于市场预估中值的下滑5.1%。总务省数据显示9月同比降幅为5.6%。
总务省还表示，10月所有家庭支出较前月增长0.9%。预估中值为较前月持平。9月为增长1.5%。
欲浏览完整表格，请点击总务省官网：
here (完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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