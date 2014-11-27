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货币新闻 | 2014年 11月 28日 星期五 07:48 BJT

日本数据：10月家庭支出较上年同期下降4.0%，消费支出依然疲弱

路透东京11月28日 - 周五公布的政府数据显示，日本10月家庭支出较上年同期下降4.0%，显示消费支出依然疲弱。

10月所有家庭支出降幅低于市场预估中值的下滑5.1%。总务省数据显示9月同比降幅为5.6%。

总务省还表示，10月所有家庭支出较前月增长0.9%。预估中值为较前月持平。9月为增长1.5%。

欲浏览完整表格，请点击总务省官网：

here (完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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