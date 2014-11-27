日本数据：10月失业率降至3.5%，求才求职比微升

路透东京11月28日 - 日本政府周五公布的数据显示，10月失业率下降，而求才求职比则微升。

总务省数据显示，10月经季节调整后的失业率自9月的3.6%降至3.5%。分析师预期中值为3.6%。

日本厚生劳动省公布的数据显示，10月求才求职比从9月的1.09升至1.10，再度追平1992年6月以来最高水准。分析师原预期该数据持平。

10月新增就业岗位较前月减少0.3%，但较上年同期增加1.1%。

浏览完整图表请参看总务省网站：

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