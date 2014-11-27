日本数据：10月失业率降至3.5%，求才求职比微升

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透东京11月28日 - 日本政府周五公布的数据显示，10月失业率下降，而求才求职比则微升。
总务省数据显示，10月经季节调整后的失业率自9月的3.6%降至3.5%。分析师预期中值为3.6%。
日本厚生劳动省公布的数据显示，10月求才求职比从9月的1.09升至1.10，再度追平1992年6月以来最高水准。分析师原预期该数据持平。
10月新增就业岗位较前月减少0.3%，但较上年同期增加1.1%。
浏览完整图表请参看总务省网站：
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(编译 徐文焰；审校)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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