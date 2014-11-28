日本数据：10月工业生产较前月上升0.2%，连续第两个月增长

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透东京11月28日 - 日本经济产业省周五公布，10月工业生产较前月意外上升0.2%，为连续两个月增长，暂呈现从今年稍早上调消费税导致需求下滑的影响中复苏的迹象。
路透调查预估中值显示，分析师原预计10月工业生产下降0.6%。9月工业生产上升2.9%，创1月以来最快增速。
经济产业省公布的调查显示，制造商预期11月工业产出较前月增加2.3%，而12月则预计上升0.4%。
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here (完) (编译 张若琪 审校 白云)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。