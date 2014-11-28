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货币新闻 | 2014年 11月 28日 星期五 08:04 BJT

日本数据：10月工业生产较前月上升0.2%，连续第两个月增长

路透东京11月28日 - 日本经济产业省周五公布，10月工业生产较前月意外上升0.2%，为连续两个月增长，暂呈现从今年稍早上调消费税导致需求下滑的影响中复苏的迹象。

路透调查预估中值显示，分析师原预计10月工业生产下降0.6%。9月工业生产上升2.9%，创1月以来最快增速。

经济产业省公布的调查显示，制造商预期11月工业产出较前月增加2.3%，而12月则预计上升0.4%。

浏览完整表格请点选经济产业省网站：

here (完) (编译 张若琪 审校 白云)
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