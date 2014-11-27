全球金市：金价下跌，受美元走强与油价急挫拖累

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
瑞士周日将就央行黄金储备动议举行公投，公投目的是要求央行资产至少20%的持仓需为黄金，且央行将存放在国外的黄金移回国内，并阻止央行出脱其黄金储备。
分析师称，如果提议通过，瑞士央行未来几年将需购买约1,500吨黄金。
因预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)要先于其他央行收紧政策，今年黄金的投资魅力遭重创。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Shares 周三再度减持，黄金持仓减少2.1吨至718.82吨，接近六年低点。
其他贵金属中，白银 跌1%，报每盎司16.30美元，铂金(白金) 跌0.6%，报每盎司1,215.24美元，钯金 涨0.5%，报每盎司803.98美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/孙茉莉; 审校 张荻)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。