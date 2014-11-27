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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 06:49 BJT

全球金市：金价下跌，受美元走强与油价急挫拖累

瑞士周日将就央行黄金储备动议举行公投，公投目的是要求央行资产至少20%的持仓需为黄金，且央行将存放在国外的黄金移回国内，并阻止央行出脱其黄金储备。

分析师称，如果提议通过，瑞士央行未来几年将需购买约1,500吨黄金。

因预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)要先于其他央行收紧政策，今年黄金的投资魅力遭重创。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Shares 周三再度减持，黄金持仓减少2.1吨至718.82吨，接近六年低点。

其他贵金属中，白银 跌1%，报每盎司16.30美元，铂金(白金) 跌0.6%，报每盎司1,215.24美元，钯金 涨0.5%，报每盎司803.98美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/孙茉莉; 审校 张荻)
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