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货币新闻 | 2014年 11月 28日 星期五 08:04 BJT

日本数据：10月零售销售同比增长1.4%，表明消费者支出动能增强

路透东京11月28日 - 日本政府周五公布的数据显示，10月零售销售较上年同期成长1.4%，显示消费者支出动能增强。

路透调查分析师预估为增加1.2%。日本经济产业省公布的数据显示，9月零售销售较上年同期增长2.3%。

参看完整表格细节，可点选经济产业省网站：

here(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
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