《全球汇市》美元走坚，加元和挪威克朗因油价重挫而走低

“市场总体上认为欧元区11月消费者调和物价指数(HICP)较上年同期上升0.3%。但整体来看该数据可能继续表明欧洲央行有必要进一步放宽政策，”法国巴黎银行分析师在给客户的报告中称。

“我们重申，外汇市场对下周四会议宣布扩大资产购买范围这种可能性有些低估。进入下周，我们仍看空欧元兑美元和欧元兑英镑。”

日本周五稍晚也将公布通胀数据。

本周焦点将是瑞士，该国周日将决定央行是否增加黄金储备规模。

市场一直在测试瑞郎上限，央行自2011年以来成功地守住了这一上限。瑞士央行警告称，若公投赞成增加黄金储备，则央行可能无法继续做到这一点。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2465 1.2466 -0.01 -9.31 1.3745

美元/日圆 117.79 117.68 +0.09 +11.86 105.30

欧元/日圆 146.83 146.72 +0.07 +1.45 144.73

美元/瑞郎 0.9639 0.9639 +0.00 +7.96 0.8928

英镑/美元 1.5736 1.5733 +0.02 -4.95 1.6556

美元/加元 1.1332 1.1327 +0.04 +6.70 1.0620

澳元/美元 0.8538 0.8541 -0.04 -4.21 0.8913

新西兰元/美元 0.7855 0.7865 -0.13 -4.28 0.8206

澳元/日圆 100.570 100.530 +0.04 +7.16 93.850

新西兰元/日圆 92.550 92.650 -0.11 +7.11 86.410

英镑/日圆 185.35 185.88 -0.29 +6.32 174.33

澳元/新西兰元 1.0861 1.0852 +0.08 +0.12 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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