《全球汇市》美元走坚，加元和挪威克朗因油价重挫而走低

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
“市场总体上认为欧元区11月消费者调和物价指数(HICP)较上年同期上升0.3%。但整体来看该数据可能继续表明欧洲央行有必要进一步放宽政策，”法国巴黎银行分析师在给客户的报告中称。
“我们重申，外汇市场对下周四会议宣布扩大资产购买范围这种可能性有些低估。进入下周，我们仍看空欧元兑美元和欧元兑英镑。”
日本周五稍晚也将公布通胀数据。
本周焦点将是瑞士，该国周日将决定央行是否增加黄金储备规模。
市场一直在测试瑞郎上限，央行自2011年以来成功地守住了这一上限。瑞士央行警告称，若公投赞成增加黄金储备，则央行可能无法继续做到这一点。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2465 1.2466 -0.01 -9.31 1.3745
美元/日圆 117.79 117.68 +0.09 +11.86 105.30
欧元/日圆 146.83 146.72 +0.07 +1.45 144.73
美元/瑞郎 0.9639 0.9639 +0.00 +7.96 0.8928
英镑/美元 1.5736 1.5733 +0.02 -4.95 1.6556
美元/加元 1.1332 1.1327 +0.04 +6.70 1.0620
澳元/美元 0.8538 0.8541 -0.04 -4.21 0.8913
新西兰元/美元 0.7855 0.7865 -0.13 -4.28 0.8206
澳元/日圆 100.570 100.530 +0.04 +7.16 93.850
新西兰元/日圆 92.550 92.650 -0.11 +7.11 86.410
英镑/日圆 185.35 185.88 -0.29 +6.32 174.33
澳元/新西兰元 1.0861 1.0852 +0.08 +0.12 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/张荻/李爽 审校 龚芳/郑茵)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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