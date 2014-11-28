金砖国家：11月27日股汇市收盘纵览

路透11月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月27日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.06%，收报1,012.62点。

中国股市：沪综指收升1%续创逾三年新高，新股申购资金回流对大盘形成支撑

香港股市：收跌，投资者担忧大陆经济对A股涨势存疑

中国汇市：人民币收跌与中间价逆向，月末购汇活跃短期有走贬动能

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巴西股市：收低，因投资者思忖总统罗塞夫选定的财政强硬派新财长是否拥有足够权力，能大举改变国家经济政策。指标股指Bovespa指数 收跌0.68%，报54,721.32点。 拉美汇市：巴西雷亚尔大跌，油价暴跌打压拉美市场

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南非股市：收盘小幅走高，打破三日连跌走势；投资者逢低吸纳，但金价走软打击矿业类股。指标Top-40绩优股指数 涨0.35%，报44,910点；综合指数 涨0.4%，至50,557点。

南非汇市：兰特兑美元小跌，跟随欧元在德国公布通胀数据后的跌势

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印度股市：小幅走高，Infosys和Hindustan Unilever等蓝筹股领涨大盘；但在周五公布经济成长数据，以及12月2日央行公布政策评估之前，市场弥漫谨慎气息。指标BSE股指 收涨0.19%，报28,438.91点；NSE指数 收涨0.22%，报8,494.20点。

印度汇市：卢比收盘小幅走低，盘中窄幅波动；尽管美元兑其他亚洲货币走软，但印度进口商为因应月底结算而浮现的美元需求，令卢比承压。印度卢比兑美元 收报61.8750/8850，上日收盘价为61.8450/8550。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌2.06%，报1,006.430点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.91%，报548.26点。