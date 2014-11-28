金砖国家：11月27日股汇市收盘纵览

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透11月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月27日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.06%，收报1,012.62点。
中国股市：沪综指收升1%续创逾三年新高，新股申购资金回流对大盘形成支撑
香港股市：收跌，投资者担忧大陆经济对A股涨势存疑
中国汇市：人民币收跌与中间价逆向，月末购汇活跃短期有走贬动能
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巴西股市：收低，因投资者思忖总统罗塞夫选定的财政强硬派新财长是否拥有足够权力，能大举改变国家经济政策。指标股指Bovespa指数 收跌0.68%，报54,721.32点。 拉美汇市：巴西雷亚尔大跌，油价暴跌打压拉美市场
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南非股市：收盘小幅走高，打破三日连跌走势；投资者逢低吸纳，但金价走软打击矿业类股。指标Top-40绩优股指数 涨0.35%，报44,910点；综合指数 涨0.4%，至50,557点。
南非汇市：兰特兑美元小跌，跟随欧元在德国公布通胀数据后的跌势
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印度股市：小幅走高，Infosys和Hindustan Unilever等蓝筹股领涨大盘；但在周五公布经济成长数据，以及12月2日央行公布政策评估之前，市场弥漫谨慎气息。指标BSE股指 收涨0.19%，报28,438.91点；NSE指数 收涨0.22%，报8,494.20点。
印度汇市：卢比收盘小幅走低，盘中窄幅波动；尽管美元兑其他亚洲货币走软，但印度进口商为因应月底结算而浮现的美元需求，令卢比承压。印度卢比兑美元 收报61.8750/8850，上日收盘价为61.8450/8550。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌2.06%，报1,006.430点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.91%，报548.26点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌2.67%，报48.6550卢布；卢布兑欧元 跌2.89%，报60.9265卢布。(完) (编译 王颖；审校 龚芳)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。