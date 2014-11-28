澳洲个股：力拓决定推迟澳洲铁矿石投资计划，但仍料可达扩产目标

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透墨尔本11月28日 - 全球第二大铁矿石生产商力拓 已决定延迟在澳洲斥资10亿美元建造一个铁矿石矿井的计划，但称仍预计2017年前达成3.5亿吨扩产目标。
力拓决定推迟新Silvergrass矿井投资，最快要到2015年第三季才重新启动。今年铁矿石价格重挫近50%，因力拓、必和必拓 和Fortescue Metals Group 的新供应大量涌入市场。
在过去七年经历所费不赀的并购和庞大的矿业扩张后，力拓正聚焦削减资本支出和营运成本，以保留现金以便满足股东对高回报的要求。
“展望未来五年，我们预期将产生强劲的自由现金流，且我们仍致力于持续实质增加对股东的现金回报，”力拓执行长沃尔什(Sam Walsh)表示。
“我期待明年2月发布年度业绩报告时宣布这一点，”他在投资者简报会前发表的声明中称。
沃尔什试图让力拓和最大劲敌必和必拓有所区别，且打算满足股东，以帮助抵挡嘉能可 的潜在收购。在铁矿石、煤炭和石油价格大幅下挫之下，必和必拓对于返回现金给股东的时机一直较为审慎。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。