澳洲个股：力拓决定推迟澳洲铁矿石投资计划，但仍料可达扩产目标

路透墨尔本11月28日 - 全球第二大铁矿石生产商力拓 已决定延迟在澳洲斥资10亿美元建造一个铁矿石矿井的计划，但称仍预计2017年前达成3.5亿吨扩产目标。

力拓决定推迟新Silvergrass矿井投资，最快要到2015年第三季才重新启动。今年铁矿石价格重挫近50%，因力拓、必和必拓 和Fortescue Metals Group 的新供应大量涌入市场。

在过去七年经历所费不赀的并购和庞大的矿业扩张后，力拓正聚焦削减资本支出和营运成本，以保留现金以便满足股东对高回报的要求。

“展望未来五年，我们预期将产生强劲的自由现金流，且我们仍致力于持续实质增加对股东的现金回报，”力拓执行长沃尔什(Sam Walsh)表示。

“我期待明年2月发布年度业绩报告时宣布这一点，”他在投资者简报会前发表的声明中称。