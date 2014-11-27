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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 07:16 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆盘整，但短期为下行趋势

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* 欧元/日圆开盘下跌0.3%，月末美元/日圆需求推动欧元在亚洲盘初短暂反弹

* 东京时段风险事件较多

* 5日、10日和20日移动均线上行--动量指标呈现中性

* 短期信号混淆，主要趋势仍为上行

* 隔夜收在146.92下方，目标为145.17

* 相关技术图表： link.reuters.com/faq53w

(完)

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