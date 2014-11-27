《汇市简讯》欧元/日圆盘整，但短期为下行趋势

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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* 欧元/日圆开盘下跌0.3%，月末美元/日圆需求推动欧元在亚洲盘初短暂反弹
* 东京时段风险事件较多
* 5日、10日和20日移动均线上行--动量指标呈现中性
* 短期信号混淆，主要趋势仍为上行
* 隔夜收在146.92下方，目标为145.17
* 相关技术图表： link.reuters.com/faq53w
(完)
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路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。