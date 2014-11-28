《独家新闻》和黄准备加入竞购英国移动运营商EE或O2的行列--消息

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦11月27日 - 数位知情人士透露，环球综合企业--和记黄埔 正准备洽购EE或是O2，后两者已同英国电讯(BT Group) 就出售交易展开商谈。和记黄埔持有英国第四大移动电话运营商3 Group。
不愿具名的消息人士表示，和黄可能会在年底前提出竞购EE或是Telefonica 旗下的O2，因预期英国电讯将在未来几周就出售交易作出决定。
消息人士称，和黄正咨询收购事宜。目前未能立即获得和黄的置评。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 龚芳)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。