企业并购：中国两家企业欲携手竞购意大利芬梅卡尼卡铁路资产--消息

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
国营的芬梅卡尼卡执行长Mauro Moretti原本为潜在买家设定的投标期限为11月17日，但当时仅有日立投标。
日本经济新闻本月报导表示，日立对该资产的投标金额可能在17亿美元左右。
中国企业姗姗来迟，让Moretti面临两难：不是继续目前的程序，由日立进行独家商谈；就是让这项延宕多时的买卖再展延一段时间。“球目前在芬梅卡尼卡手上，”一名消息人士表示。
消息人士表示，这也可能令日立受到压力，提出具有约束力的要约。
芬梅卡尼卡在周四发表的声明中，并未证实有中国企业有意求购，但表示Moretti对董事会报告了买卖过程的最新进展，并称他被要求继续进行会谈，但细节不详。
浙大网新旗下涉及此一交易的众合机电 以及新筑的代表，尚未就此事表示意见。(完) (编译 郑茵/陈宗琦；审校 张荻)
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