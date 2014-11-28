企业并购：中国两家企业欲携手竞购意大利芬梅卡尼卡铁路资产--消息

国营的芬梅卡尼卡执行长Mauro Moretti原本为潜在买家设定的投标期限为11月17日，但当时仅有日立投标。

日本经济新闻本月报导表示，日立对该资产的投标金额可能在17亿美元左右。

中国企业姗姗来迟，让Moretti面临两难：不是继续目前的程序，由日立进行独家商谈；就是让这项延宕多时的买卖再展延一段时间。“球目前在芬梅卡尼卡手上，”一名消息人士表示。

消息人士表示，这也可能令日立受到压力，提出具有约束力的要约。

芬梅卡尼卡在周四发表的声明中，并未证实有中国企业有意求购，但表示Moretti对董事会报告了买卖过程的最新进展，并称他被要求继续进行会谈，但细节不详。